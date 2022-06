Thomas Christiansen: "No soy jardinero del Rommel"

Thomas Christiansen dijo en rueda de prensa que desde hace mucho tiempo hay un hongo maligno que se ha encargado de dañar el césped del estadio, pero señala que no es jardinero para resolverlo.

"Referente al estadio, hay un hongo que no se puede matar, lleva allí un par de meses y no sé, no puedo hacer nada tampoco soy el jardinero del Rommel, como para saber de esto también", dijo Thomas Christiansen.

El estadio Rommel Fernández ha tenido grandes criticas en la final de la LPF dónde se pudo apreciar el mal estado de la grama, por lo que generó molestias de los fanáticos de la Marea Roja.

Por el momento, los encargados del cuidado del césped no han dado comentarios al respecto y la Federación Panameña de Fútbol, tampoco.

"Pero no entiendo, que después de mucho tiempo sigamos teniendo problemas como este, con expertos", manifestó Thomas Christiansen para cambiar de inmediato el tema.