FUTBOL Marea Roja -  12 de octubre de 2026 - 08:09

Torneo UNCAF U16: Panamá avanza a la final del certamen

El conjunto de Panamá U16 aseguró su boleto a la final del Torneo UNCAF U16 luego de empatar contra Costa Rica.

Torneo UNCAF U16: Panamá avanza a la final del certamen

Torneo UNCAF U16: Panamá avanza a la final del certamen

Foto: FPF

La Selección de Panamá U16 consiguió su boleto a la final del Torneo UNCAF U16 tras empatar 1-1 ante Costa Rica, en un encuentro disputado en el estadio Las Delicias, ubicado en Santa Tecla, El Salvador.

El conjunto canalero logró el resultado necesario para avanzar a la disputa por el título de la competición regional, en la que continúa representando al fútbol panameño en la categoría juvenil.

Jorshua Gómez fue el autor del gol de Panamá, en un partido en el que los juveniles panameños consiguieron sellar su clasificación frente a una selección costarricense que luchó hasta el final.

Panamá quiere el título del Torneo UNCAF U16

Con este empate, Panamá Sub-16 bajo el mando del técnico , Pedro Morilla mantiene vivo el objetivo de conquistar el campeonato y ahora se prepara para afrontar el compromiso decisivo del Torneo UNCAF ante El Salvador, donde buscará cerrar su participación con el título regional.

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