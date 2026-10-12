Torneo UNCAF U16: Panamá avanza a la final del certamen

La Selección de Panamá U16 consiguió su boleto a la final del Torneo UNCAF U16 tras empatar 1-1 ante Costa Rica, en un encuentro disputado en el estadio Las Delicias, ubicado en Santa Tecla, El Salvador.

El conjunto canalero logró el resultado necesario para avanzar a la disputa por el título de la competición regional, en la que continúa representando al fútbol panameño en la categoría juvenil.

¡TERMINÓ EL PARTIDO Y A LA FINAL ! #PanamáSub16 empata ante Costa Rica y avanza a la final del Torneo UNCAF Sub-16 . 1-1 Jorshua Gómez Las Delicias, Santa Tecla Youtube UNCAF #MareaQueLate pic.twitter.com/rGmvIfbs6m

Jorshua Gómez fue el autor del gol de Panamá, en un partido en el que los juveniles panameños consiguieron sellar su clasificación frente a una selección costarricense que luchó hasta el final.

Panamá quiere el título del Torneo UNCAF U16

Con este empate, Panamá Sub-16 bajo el mando del técnico , Pedro Morilla mantiene vivo el objetivo de conquistar el campeonato y ahora se prepara para afrontar el compromiso decisivo del Torneo UNCAF ante El Salvador, donde buscará cerrar su participación con el título regional.