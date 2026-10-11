LPF: Jornada 12 ha sido reprogramada en su totalidad

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informa que, debido a las situaciones que aún persisten en distintas comunidades del interior del país y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestros agremiados, la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil ha sido reprogramada en su totalidad para los partidos que aún están pendientes de disputarse.
El calendario actualizado será anunciado oportunamente a través de nuestros canales oficiales.
La LPF reitera su solidaridad con las personas y familias afectadas por los movimientos sísmicos, y destaca la importancia de priorizar el bienestar de todos los integrantes de la familia del fútbol panameño.