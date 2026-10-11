LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  11 de octubre de 2026 - 16:18

LPF: Jornada 12 ha sido reprogramada en su totalidad

La LPF comparte un nuevo comunicado sobre la reprogramación en su totalidad de los partidos de la Jornada 12.

LPF: Jornada 12 ha sido reprogramada en su totalidad

LPF: Jornada 12 ha sido reprogramada en su totalidad

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informa que, debido a las situaciones que aún persisten en distintas comunidades del interior del país y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestros agremiados, la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil ha sido reprogramada en su totalidad para los partidos que aún están pendientes de disputarse.

LPF reprograma partidos de la J12

Los encuentros pendientes de esta jornada se disputarán del viernes 16 al lunes 19 de octubre, mientras que las jornadas posteriores también tendrán ajustes en su programación para mantener el orden y garantizar el desarrollo de las competiciones.

El calendario actualizado será anunciado oportunamente a través de nuestros canales oficiales.

La LPF reitera su solidaridad con las personas y familias afectadas por los movimientos sísmicos, y destaca la importancia de priorizar el bienestar de todos los integrantes de la familia del fútbol panameño.

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