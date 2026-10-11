LPF: Jornada 12 ha sido reprogramada en su totalidad

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informa que, debido a las situaciones que aún persisten en distintas comunidades del interior del país y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestros agremiados, la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil ha sido reprogramada en su totalidad para los partidos que aún están pendientes de disputarse.

LPF reprograma partidos de la J12 Los encuentros pendientes de esta jornada se disputarán del viernes 16 al lunes 19 de octubre, mientras que las jornadas posteriores también tendrán ajustes en su programación para mantener el orden y garantizar el desarrollo de las competiciones.

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