Daniel Espino presente en el Roster de los Guardianes en la Serie de Campeonato

El lanzador panameño Daniel Espino fue incluido en el roster de los Guardianes de Cleveland para la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB en donde enfrentarán a los Rays de Tampa Bay.
Daniel Espino en el roster de los Guardianes
Lanzadores (13)
- Shawn Armstrong
- Tanner Bibee
- Joey Cantillo (Zurdo)
- Slade Cecconi
- Daniel Espino
- Matt Festa
- Hunter Gaddis
- Foster Griffin (Zurdo)
- Tim Herrin (Zurdo)
- Parker Messick (Zurdo)
- Erik Sabrowski (Zurdo)
- Cade Smith
- Gavin Williams
Receptores (2)
Infielders (6)
Jardineros (5)
- Jo Adell
- Chase DeLauter
- Petey Halpin
- Steven Kwan
- Angel Martínez