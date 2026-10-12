MLB MLB -  12 de octubre de 2026 - 13:36

Daniel Espino presente en el Roster de los Guardianes en la Serie de Campeonato

Daniel Espino dice presente como el único panameño en la Serie de Campeonato de la MLB con los Guardianes.

Daniel Espino presente en el Roster de los Guardianes en la Serie de Campeonato

Daniel Espino presente en el Roster de los Guardianes en la Serie de Campeonato

FOTO: IA

El lanzador panameño Daniel Espino fue incluido en el roster de los Guardianes de Cleveland para la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB en donde enfrentarán a los Rays de Tampa Bay.

Daniel Espino que abrió el juego 3 de la Serie contra los White Sox, se le sigue dando la confianza para intentar buscar el campeonato de la Liga Americana y clasificar a la Serie Mundial.

Daniel Espino en el roster de los Guardianes

Lanzadores (13)

Receptores (2)

Infielders (6)

Jardineros (5)

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