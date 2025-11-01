Dave Roberts sobre séptimo partido de la Serie Mundial: "Esto es de vida o muerte" FOTO: EFE

El entrenador principal de los Dodgers, Dave Roberts , aseguró este viernes, luego de la victoria de su equipo por 1-3 ante los Blue Jays de Toronto en el sexto juego de la Serie Mundial de béisbol, que el séptimo partido, a jugarse el sábado en la ciudad canadiense, será "de vida o muerte".

“Esto es de vida o muerte, tienes que darlo todo en el terreno”, dijo Roberts a la prensa sobre la mentalidad con la que su equipo salió este viernes al terreno del Rogers Centre de Toronto, y con la que saldrá esté sábado a luchar por mantener su condición de campeones de las Grandes Ligas.

“La misma combinación mañana”, destacó el veterano estratega, quien el viernes contó con otra dominante actuación del estelar japonés Yoshinobu Yamamoto para derrotar a los Azulejos y forzar el séptimo y definitivo encuentro.

Yamamoto, quien lanzó seis entradas de una carrera y seis ponches para ganar su segundo partido en este Clásico de Otoño, dijo que lo fundamental en su presentación de este viernes, fue mantener la confianza, tanto en sí mismo, como en sus compañeros.

“Confiaba en mí mismo, confiaba en mi equipo y mis compañeros, y simplemente quería hacer mi trabajo”, dijo el japonés, quien aseguró esperar una dura batalla en el decisivo partido.

“Mañana creo que ambos equipos tienen que darlo todo, así que creo que será un buen partido”, dijo Yamamoto, quien mejoró su registro a 2-0, con 15 entradas lanzadas y solo dos vueltas permitidas en la contienda por el campeonato ante los Azulejos.

Más reacciones de jugadores de los Dodgers

Otro de los héroes de la victoria de los Dodgers lo fue Mookie Betts, quien fue movido a cuarto bate en el orden ofensivo y respondió conectando un imparable de dos carreras que definió la ventaja final para el conjunto angelino.

"Le dije, esta noche vas a conseguir un gran hit para nosotros'", expresó Roberts sobre la conversación que tuvo con Betts previo al partido.

“Por su perfil ofensivo, el jugador que es, sentí que, si lo movíamos, le daríamos una oportunidad para que se desarrolle en el partido de esta noche, y simplemente lo conseguimos cuando lo necesitábamos, Mookie apareció grande, así que vivimos para el séptimo juego”, exclamó Roberts al respecto.

"Logré estar a la altura en un momento crucial. Solo hay que seguir confiando y creyendo", dijo Betts, quien llegó al partido del viernes bateando apenas para .130 sin carreras remolcadas en la Serie Mundial.

El puertorriqueño Kiké Hernández realizó una jugada para eliminación doble en la novena entrada, que terminó con el partido y la amenaza que tenían montada los Azulejos, quienes colocaron dos corredores en las bases, representando las carreras que le hubiesen brindado el empate a los locales.

“De alguna manera pude oír que el bate se rompió, incluso con toda esa gente, y lo más loco es que no tenía ni idea de dónde estaba la pelota porque estuvo iluminada, por las luces de las torres del estadio, todo el tiempo”, dijo Hernández.

El boricua atrapó la pelota en el jardín izquierdo y pudo realizar un certero disparo para retirar en la segunda base a Addison Barger para poner punto final al encuentro.

FUENTE: EFE