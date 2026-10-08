MLB MLB -  8 de octubre de 2026 - 09:42

John Cena reacciona a la eliminación de los Yankees con foto de Mariano Rivera

El ex luchador profesional John Cena subió una publicación en su cuenta de Instagram con Mariano Rivera de protagonista.

John Cena reacciona a la eliminación de los Yankees con foto de Mariano Rivera
John Cena reacciona a la eliminación de los Yankees con foto de Mariano RiveraFOTO: IA - MLB

Horas después de la eliminación del conjunto neoyorquino, Cena compartió en su cuenta de Instagram una publicación con Mariano Rivera como protagonista, en una aparente referencia a una de las épocas más exitosas en la historia de los Yankees.

La imagen sirvió para recordar a uno de los grandes símbolos de la franquicia y del béisbol de las Grandes Ligas: el panameño Mariano Rivera, considerado como el mejor cerrador de todos los tiempos.

Un histórico Mariano Rivera

Rivera hizo historia al convertirse en el primer jugador elegido de manera unánime al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, al recibir el 100 % de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), apareciendo en las 425 boletas.

Y, por supuesto, en cualquier recuerdo de Rivera no podía faltar su famoso cutter, lanzamiento que se convirtió en su principal arma durante una carrera que lo llevó a establecer el récord histórico de las Grandes Ligas con 652 juegos salvados.

El panameño fue pieza fundamental de los Yankees durante una de las etapas más exitosas de la organización. Rivera ayudó al equipo a conquistar cinco títulos de la Serie Mundial entre 1996 y 2009.

Además, su dominio se trasladó a la postemporada. A lo largo de 16 participaciones en playoffs, acumuló 42 salvamentos con una efectividad de 0.70, incluyendo 11 rescates en la Serie Mundial.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Partido para hoy jueves 8 de octubre en Serie Divisional

MLB: Cerveceros eliminan a los Padres y se citan con los Dodgers

MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en el tercer partido de la ALDS vs Tampa Bay?

Recomendadas

Últimas noticias