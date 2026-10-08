John Cena reacciona a la eliminación de los Yankees con foto de Mariano Rivera FOTO: IA - MLB

La eliminación de los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB , tras ser barridos 3-0 por los Tampa Bay Rays, generó todo tipo de reacciones, entre ellas la del reconocido actor y exluchador profesional estadounidense John Cena .

Horas después de la eliminación del conjunto neoyorquino, Cena compartió en su cuenta de Instagram una publicación con Mariano Rivera como protagonista , en una aparente referencia a una de las épocas más exitosas en la historia de los Yankees.

La imagen sirvió para recordar a uno de los grandes símbolos de la franquicia y del béisbol de las Grandes Ligas: el panameño Mariano Rivera, considerado como el mejor cerrador de todos los tiempos.

Un histórico Mariano Rivera

Rivera hizo historia al convertirse en el primer jugador elegido de manera unánime al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, al recibir el 100 % de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), apareciendo en las 425 boletas.

Y, por supuesto, en cualquier recuerdo de Rivera no podía faltar su famoso cutter, lanzamiento que se convirtió en su principal arma durante una carrera que lo llevó a establecer el récord histórico de las Grandes Ligas con 652 juegos salvados.

El panameño fue pieza fundamental de los Yankees durante una de las etapas más exitosas de la organización. Rivera ayudó al equipo a conquistar cinco títulos de la Serie Mundial entre 1996 y 2009.

Además, su dominio se trasladó a la postemporada. A lo largo de 16 participaciones en playoffs, acumuló 42 salvamentos con una efectividad de 0.70, incluyendo 11 rescates en la Serie Mundial.