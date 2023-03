Juan Diego Crisp habla de su llamado a campos de entrenamiento de Grandes Ligas

"El llamado me lo hicieron un día antes en la práctica, estaba en el Spring Training de ligas menores y un coach me notificó que el día siguiente iba a ir al campamento de Grandes Ligas, que si había emergencia entraba a jugar", mencionó el receptor coclesano.

"Lo recibí de buena manera, aprovechar las oportunidades y a estar preparado para lo que se de", destacó Juan Diego Crisp.

"No jugué, solamente hice varios back up, calentando pitchers entre innings. Me invitaron un día y el día siguiente me reporté de nuevo en el Spring Training de Ligas Menores, me siento bien físicamente, trabajando duro, esperando que planes hay para este año y a dar lo mejor", finalizó el jugador de Clase A media en los Estados Unidos.

El receptor panameño fue figura en campeonatos juveniles, destacando su poder con el "madero" con la "Leña" Roja de Coclé.