MLB MLB -  12 de octubre de 2026 - 09:06

Los Ángeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha, hora y dónde ver J2 NLCS

Los Ángeles Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan en el juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en la MLB.

Los Ángeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha
Los Ángeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha, hora y dónde ver J2 NLCSFOTO: IA

Los Ángeles Dodgers visitarán a los Cerveceros de Milwaukee en el juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB.

En el juego 1, el cuadrangular de Brice Turang contra Tarik Skubal empató el juego en la cuarta entrada. Un inning después, un boleto y un toque de bola pusieron a Garrett Mitchell en posición de anotar, y el venezolano Luis Lara lo remolcó para darle la ventaja a los Cerveceros. El bullpen de Milwaukee se encargó de mantenerla.

En el segundo encuentro, Yoshinobu Yamamoto abrirá por los Dodgers y Logan Henderson lo hará por los Cerveceros.

LOS ÁNGELES DODGERS VS CERVECEROS DE MILWAUKEE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 NLCS

  • Fecha: Lunes, 12 de octubre de 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: American Family Field
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
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