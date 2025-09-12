MLB: Aaron Judge supera a Joe DiMaggio en lista histórica de cuadrangulares

El batazo profundo salió disparado del bate de Aaron Judge como tantos anteriores, desapareciendo en el cielo vespertino mientras viajaba sobre el Monstruo Verde del Fenway Park en el jardín izquierdo, con destino desconocido en la calle Lansdowne, para apuntarse con una nueva cifra de cuadrangulares en la franquicia de MLB , New York Yankees.

Si hubiera que elegir un escenario fuera de casa para que Judge conectara el jonrón número 362 de su carrera, superando así a Joe DiMaggio (361) para ocupar el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos de los Yankees, probablemente no habría un mejor escenario que el antiguo estadio de béisbol de Boston, donde el "Yankee Clipper" jugó tantos de sus partidos.

El capitán conectó un lanzamiento de cuatro costuras de Lucas Giolito a una distancia proyectada por Statcast de 468 pies, con una velocidad de salida de 112.6 mph.

Con su 47mo cuadrangular de la temporada, y el tercero en los últimos dos juegos, Judge se aseguró oficialmente su lugar en el cuarteto dorado que encabeza la lista de jonroneros de los Yankees. Solo Babe Ruth (659 de sus 714 jonrones), Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) han bateado más batazos de cuatro esquinas con su uniforme.

Un gran momento para Aaron Judge en la MLB

Ha sido una semana ajetreada para Judge, quien no solo igualó y superó a DiMaggio, sino que también superó a Yogi Berra (358).

“Son dos leyendas, grandes del béisbol, grandes Yankees de todos los tiempos”, dijo Judge tras la victoria del jueves por 9-3 sobre los Tigres. “Es chévere estar en una lista junto a ellos, pero creo que es aún más chévere conseguir una victoria”.

El batazo ante Giolito también fue el 19no jonrón de Judge en la primera entrada en esta temporada, estableciendo un nuevo récord, según Elias Sports Bureau. La marca anterior la habían compartido Judge (2024) y Alex Rodríguez (2001).

Desde 2024, 37 de los 105 jonrones de Judge han sido en la primera entrada.

FUENTE: MLB