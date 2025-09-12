MLB: Aaron Judge igualó a Joe DiMaggio en lista histórica de cuadrangulares

Aaron Judge sacudió un jonrón en cada uno de sus primeros dos turnos al bate en la victoria 9-3 sobre los Tigres la noche del jueves en el Yankee Stadium, llegando a 361 cuadrangulares en su carrera para igualar a Joe DiMaggio (361) en el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos de la franquicia de los Yankees en la MLB .

Babe Ruth conectó 659 de sus 714 vuelacercas como Yankee, seguido por Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493). Esa es la compañía que Judge ahora mantiene, habiendo superado a Yogi Berra (358) a principios de esta estadía del club en casa.

“Son dos leyendas, dos grandes del juego, Yankees históricos”, dijo Judge. “Es bastante genial estar en una lista con ellos, pero creo que es aún más genial conseguir una victoria”.

Partidos con dos cuadrangulares para Aaron Judge - MLB

Los cuadrangulares, el 45 y 46 de Judge en la temporada, le dan 45 juegos de más de un jonrón, el tercero en la lista de la franquicia detrás de Babe Ruth (68) y Mickey Mantle (46), según Sarah Langs de MLB.com. Ese es el tipo de compañía que Judge tiene ahora.

“Joe DiMaggio. Se siente como si hubiera estado ahí por siempre, ¿verdad?”, comentó el mánager Aaron Boone. “Joe DiMaggio, en muchos sentidos, trascendió el béisbol. Estar al lado de él en la lista…ha sido un privilegio tener un asiento de primera fila para ver eso”.

Y la importancia del escenario no pasó desapercibida para Judge, quien se dirigió al equipo después del out final, diciéndoles: “Esto fue más que un simple juego”.

Llevando las gorras de los primeros socorristas de la ciudad de Nueva York en el 24to aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Judge y sus compañeros se dieron la mano con el presidente Donald Trump poco antes del primer lanzamiento, y luego saltaron al terreno para, como dijo Judge, “dar un espectáculo”.

