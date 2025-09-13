MLB: José Caballero escala en el lineup de los Yankees de Nueva York

El santeño José Caballero quiere seguir brillando en el diamante de la MLB y por cuarto partido consecutivo será titular con los Yankees de Nueva York , que esta tarde (3:10 pm) se enfrentarán a los Medias Rojas de Boston en el segundo juego de la Serie en el Fenway Park.

En el primer encuentro que ganaron los Yankees 4-1, "Chema" conectó de 4-1, incluyendo su doblete número 15 de la temporada, anotó una carrera y se estafó la tercera base para llegar a 46 (líder de todas las Grandes Ligas).

Caballero ahora estará como séptimo en el orden ofensivo y jugando en el campocorto.

El canalero sigue aprovechando las oportunidades que está recibiendo del mánager Aaron Boone, tras la ausencia de Anthony Volpe por lesión.

Los "Bombarderos" siguen segundos en la división Este de la Liga Americana con 82-65 y se encuentran a tres juegos del líder, los Azulejos de Toronto (85-62).

Números de José Caballero en la MLB 2025

"Cabby" de 29 años tiene un promedio ofensivo de .233 (67 imparables en 288 turnos al bate), 4 cuadrangulares, 34 carreras remolcadas, 47 anotadas, 15 dobles, 1 triple, 42 bases por bolas, 89 ponches y 46 bases estafadas.

Alineación de los Yankees vs Boston