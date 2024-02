MLB: Cody Bellinger y los Cubs llegaron a un acuerdo por 3 años, según informes

La reunión entre Bellinger y los Cachorros siempre se sintió como el resultado lógico, especialmente porque su agencia libre persistió y otros posibles pretendientes buscaron alternativas. La pregunta siempre fue si Bellinger y su agente, Scott Boras, estarían dispuestos a aceptar un acuerdo a corto plazo con el presidente de operaciones de béisbol de los Cachorros, Jed Hoyer, quien se ha ganado la reputación de mantener la línea en el valor percibido.

"Creo que Jed hace un trabajo realmente bueno", dijo el presidente de los Cachorros, Tom Ricketts, a principios de esta primavera. “Él definitivamente ve que sólo puedes gastar cada dólar una vez, y sabe que no quieres tener demasiados contratos a largo plazo cuando tienes muchos jóvenes que están ascendiendo en las menores. Y creo que siempre ha hecho un muy buen trabajo al equilibrar el presente y el futuro en todo lo que hace”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MLB/status/1761732090813391155&partner=&hide_thread=false Cubs, OF Cody Bellinger reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/5w0CLhdtpe — MLB (@MLB) February 25, 2024

Un pelotero versátil en la MLB

En este caso, Bellinger tiene la flexibilidad defensiva para jugar tanto en el jardín central como en la primera base para los Cachorros, quienes necesitan ambas posiciones. El mejor prospecto de los Cachorros según MLB Pipeline es el jardinero central Pete Crow-Armstrong ( N° 16 en la lista Top 100 ) y el club realizó un intercambio esta temporada baja para adquirir al prospecto Michael Busch ( N° 51 ) como una opción para la primera base.

Según el informe de Passan, Bellinger ganará $30 millones en 2024, seguido de $30 millones en 2025 (si no opta por no participar) y $20 millones en 2026 (si no opta por no participar después de la segunda temporada).

FUENTE: MLB