MLB: ¿Cuál es la proyección de bases robadas para José Caballero en 2026?

Según MLB en Español, el Grandes Ligas panameño José Caballero, líder absoluto en bases robadas del 2025, arranca la temporada 2026 con una proyección de 73.
En el 2025, Caballero volvió a brillar en el diamante, ganando su segundo título individual de bases robadas en la MLB de manera consecutiva.
José Caballero busca su tercer liderato de bases robadas - MLB
Chema" terminó robándose 49 almohadillas para liderar ambas ligas, sumando las 34 con la camiseta de los Rays y 15 con los "Bombarderos", franquicia a la que llegó el 31 de julio en la fecha límite de cambios.
En el 2024, "Cabby” se robó 44 bases (líder de la Americana) y finalizó en la cuarta posición general sumando la Nacional