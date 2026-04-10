MLB MLB -  10 de abril de 2026 - 17:41

MLB: ¿Cuál es la proyección de bases robadas para José Caballero en 2026?

MLB en Español reveló la proyección de bases robadas que tiene José Caballero en la temporada 2026.

MLB: ¿Cuál es la proyección de bases robadas para José Caballero en 2026?

MLB: ¿Cuál es la proyección de bases robadas para José Caballero en 2026?

FOTO: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Según MLB en Español, el Grandes Ligas panameño José Caballero, líder absoluto en bases robadas del 2025, arranca la temporada 2026 con una proyección de 73.

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"Chema" actualmente tiene 5 bases estafadas en 11 partidos disputados con los Yankees de Nueva York.

En el 2025, Caballero volvió a brillar en el diamante, ganando su segundo título individual de bases robadas en la MLB de manera consecutiva.

José Caballero busca su tercer liderato de bases robadas - MLB

Chema" terminó robándose 49 almohadillas para liderar ambas ligas, sumando las 34 con la camiseta de los Rays y 15 con los "Bombarderos", franquicia a la que llegó el 31 de julio en la fecha límite de cambios.

En el 2024, "Cabby” se robó 44 bases (líder de la Americana) y finalizó en la cuarta posición general sumando la Nacional

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