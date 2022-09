MLB: Derek Jeter volvió al Yankee Stadium para recibir homenaje

“Tiene 55 (jonrones) saben, no me identifico”, dijo Jeter. “Dar un hit es bastante difícil. No soy experto, quizás deben preguntarle a un jonronero, pero doy por hecho que puedes tener problemas si tratas de dar cuadrangulares. Puede ser contraproducente. Pero lo impresionante es que aún batea para un promedio alto".

El ritmo de jonrones de Aaron Judge

“Eso es algo que pasa desapercibido y no se valora lo suficiente en el juego hoy en día. Está bateando para promedio, empujando carreras, dando cuadrangulares. Lo está haciendo todo. Le quedan (24) juegos. Tiene posibilidades de (romper el récord de Roger Maris de la Liga Americana con 61), definitivamente”, comentó Jeter.

Desde que se retiró como jugador tras la temporada del 2014, Jeter ha hecho solamente dos presentaciones públicas en el Yankee Stadium. Los Yankees retiraron su número 2 el 14 de mayo del 2017 y, luego de su estancia en la directiva de los Marlins, Jeter regresó en julio para una proyección especial de su documental de ESPN en la pizarra.

FUENTE: MLB