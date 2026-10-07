MLB: Daniel Espino hizo historia con su apertura en postemporada con Guardianes

El lanzador panameño Daniel Espino hizo historia en la MLB . El derecho de 25 años recibió la oportunidad del mánager Stephen Vogt como el abridor de los Guardianes de Cleveland para el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Medias Blancas de Chicago .

Espino se convirtió en el primer lanzador panameño en abrir un encuentro de postemporada de MLB , en una jornada histórica para el béisbol panameño.

Daniel Espino lasts just 2 outs to open the game for Cleveland: 0.2 IP | 2 H | 1 R | 1 BB | 2 K’s | 20 Pitches pic.twitter.com/79zmgLr2mI

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El compromiso estuvo programado para este miércoles a las 3:00 p.m. en el Guaranteed Rate Field, con Cleveland obligado a ganar luego de encontrarse abajo 0-2 en la serie.

El panameño ya tuvo su primera experiencia en playoffs el pasado 3 de octubre, cuando hizo su debut en postemporada frente a Chicago. En aquella ocasión, Espino lanzó 0.2 episodios, permitió un imparable y otorgó una base por bolas.

Con su aparición en esta serie, se convirtió además en el panameño número 25 en disputar una postemporada de las Grandes Ligas.

Trabajo de Daniel Espino en el tercer partido de la serie - MLB

Espino lanzó 0.2 de 2 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 2 ponches, saliendo del compromiso en el primer episodio.