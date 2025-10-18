Alberto Quintero y la Selección de Panamá: "Siempre esperando esa oportunidad" LPF

Alberto Quintero, capitán del CD Plaza Amador, habló sobre la Selección de Panamá luego del triunfo plazino 3 - 2 ante el Tauro FC en el "Clásico Nacional" de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que les permite alejarse más en la Conferencia Este.

"La ilusión la he tenido desde el primer momento, la he tenido siempre, a mí me toca hablar aquí, en la cancha, en mi club, siempre respondiendo y ya esas son decisiones del profe, siempre lo digo, tiene una tarea difícil de convocar 24 jugadores y los 24 jugadores que siempre escoge, nosotros como fanáticos, porque nos toca estar de este lado, tenemos que estar con la fe intacta, con la buena vibra y siempre deseando lo mejor a ese gran grupo que está haciendo un gran esfuerzo por llevarnos nuevamente a un mundial", expresó "Negrito".

