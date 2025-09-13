MLB: José Caballero sigue robando bases y Yankees derrotan a Red Sox

José Caballero sigue aprovechando sus oportunidades en el campo corto de los Yankees ante lesión y bajo rendimiento de Anthony Volpe. Los Yankees vencieron a los Red Sox 4-1 y el panameño siguió demostrando su capacidad de robo de bases.

"Chema" llegó a 46 bases robadas, líder de la MLB y ya supera por dos las logradas en el 2024 (44) donde también fue lideró. Este año está bateando para .233 con 4 cuadrangulares, 34 remolcadas y .667 de OPS. Desde que llegó a New York, registra 12 bases robadas y lo han capturado en una ocasión.

Momento de los Yankees

Con la victoria, los Yankees (82-65) se colocaron un juego y medio por delante de los Medias Rojas (81-67) en la lucha por el primer puesto de Comodín de la Liga Americana y se mantuvieron a tres juegos de los Azulejos en el liderato de la División Este de la Liga Americana.

La victoria aseguró la 33ra temporada ganadora consecutiva de los Yankees (1993-presente).