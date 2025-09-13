MLB: José Caballero sigue robando bases y Yankees derrotan a Red Sox

José Caballero sigue aprovechando sus oportunidades en el campo corto de los Yankees ante lesión y bajo rendimiento de Anthony Volpe. Los Yankees vencieron a los Red Sox 4-1 y el panameño siguió demostrando su capacidad de robo de bases.
Momento de los Yankees
Con la victoria, los Yankees (82-65) se colocaron un juego y medio por delante de los Medias Rojas (81-67) en la lucha por el primer puesto de Comodín de la Liga Americana y se mantuvieron a tres juegos de los Azulejos en el liderato de la División Este de la Liga Americana.
La victoria aseguró la 33ra temporada ganadora consecutiva de los Yankees (1993-presente).