MLB: Los Chicago Cubs de Miguel Amaya aseguraron boleto a playoffs

Los Chicago Cubs del panameño Miguel Amaya vencieron 8-4 a los Piratas de Pittsburgh este miércoles y se clasificaron a los playoffs de las Grandes Ligas ( MLB ) por primera vez desde 2020.

Amaya de 26 años se encuentra en rehabilitación en Triple A con Iowa Cubs y se espera que esté listo para la postemporada.

"Los playoffs es donde está la diversión", dijo el mánager de Chicago, Craig Counsell. "Estoy contento por los jugadores que van por primera vez, tenemos mucho trabajo pendiente en la temporada regular pero hoy vamos a celebrar".

"Este es un grupo de luchadores, también les gusta celebrar y hoy vamos a disfrutar".

Con diez partidos por jugar en la temporada regular, los Cachorros se mantienen con posibilidades de ganar la división Central de la Liga Nacional.

El venezolano Moisés Ballesteros anotó para los Cachorros su segundo cuadrangular de la temporada con un batazo al jardín derecho en la primera entrada del partido jugado en el PNC Park, en Pittsburgh.

Ballesteros, de 21 años, lleva doce partidos en las Grandes Ligas.

Esta vez, los Cachorros cumplieron con la tradicional celebración en el vestuario, algo que no sucedió en 2020 debido a los protocolos por la pandemia de covid.

"Este es mi sueño", comentó el venezolano Daniel Palencia. "Soñé con esto por tanto tiempo, nuestro objetivo es llegar a la Serie Mundial".

Vuelven a los playoffs de MLB después de varios años ausentes

La última clasificación de Chicago a los playoffs en una temporada de 162 juegos fue en 2018.

En otro resultado, los Rojos de Cincinnati derrotaron 6x2 a los Cardenales de San Luis y se mantienen en la pelea por el comodín en la Liga Nacional.

Con un récord de 76 triunfos y 76 derrotas, los Rojos se ubican a dos juegos y medio de los Mets de Nueva York en la lucha por la postemporada.

El primera base Spencer Steer fue la figura del partido impulsando cinco carreras con tres imparables, incluido un jonrón de tres carreras.

FUENTE: AFP