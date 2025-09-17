Champions League Champions League -  17 de septiembre de 2025 - 16:25

Champions League: Marcus Thuram firmó doblete en triunfo del Inter de Milán

'Air' Marcus Thuram sobrevuela Ámsterdam y da el triunfo al Inter de Milán ante el Ajax en la Champions League.

Champions League: Marcus Thuram firma doblete en triunfo del Inter de Milán

Champions League: Marcus Thuram firma doblete en triunfo del Inter de Milán

FOTO: INTER

Un doblete de cabeza de Marcus Thuram dio el triunfo al Inter de Milán, finalista de la pasada Champions League, en la cancha del Ajax (2-0), este miércoles en la primera jornada de la gran competición europea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inter/status/1968419507652698305&partner=&hide_thread=false

El internacional francés hizo olvidar la ausencia del capitán interista Lautaro Martínez, ausente debido a dolores en la espalda.

Thuram acertó con dos espectaculares remates de cabeza: el primero, en el primer palo, al rematar un córner milimétrico de Hakan Çalhanolu en el minuto 42.

Pocos segundos antes, el portero del Inter, Yann Sommer, criticado en Milán en este comienzo de temporada, había salvado a su equipo con dos magníficas intervenciones.

Tras la tormenta, Thuram consolidó el marcador haciendo el 2-0 nuevamente de cabeza y nuevamente asistido por Çalhanolu al inicio de la segunda mitad (47).

El partido quedó sentenciado, más aún porque el conjunto neerlandés dirigido por John Heitinga no parecía capaz de inquietar a su rival en la segunda parte.

Finalista en dos de las tres últimas temporadas de la Champions League, ambas con derrota, el Inter, ahora bajo la dirección del entrenador rumano Cristian Chivu, quien también fue jugador del Ajax- arranca con buen pie en Europa.

Agarran confianza - Champions League

El triunfo le sirve para ganar confianza tras un complicado inicio en la Serie A, marcado en particular por una derrota (4-3) el pasado fin de semana frente a la Juventus.

En la próxima jornada, el Inter se enfrentará al Slavia Praga, mientras que el Ajax visita Marsella.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: El PSG regresa con goleada ante el Atalanta

Champions League: EN VIVO tabla de posiciones de la fase de liga

El Benfica despide a su entrenador Bruno Lage

Recomendadas

Últimas noticias