Champions League: Marcus Thuram firmó doblete en triunfo del Inter de Milán

Un doblete de cabeza de Marcus Thuram dio el triunfo al Inter de Milán , finalista de la pasada Champions League , en la cancha del Ajax (2-0), este miércoles en la primera jornada de la gran competición europea.

El internacional francés hizo olvidar la ausencia del capitán interista Lautaro Martínez, ausente debido a dolores en la espalda.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Thuram acertó con dos espectaculares remates de cabeza: el primero, en el primer palo, al rematar un córner milimétrico de Hakan Çalhanolu en el minuto 42.

Pocos segundos antes, el portero del Inter, Yann Sommer, criticado en Milán en este comienzo de temporada, había salvado a su equipo con dos magníficas intervenciones.

Tras la tormenta, Thuram consolidó el marcador haciendo el 2-0 nuevamente de cabeza y nuevamente asistido por Çalhanolu al inicio de la segunda mitad (47).

El partido quedó sentenciado, más aún porque el conjunto neerlandés dirigido por John Heitinga no parecía capaz de inquietar a su rival en la segunda parte.

Finalista en dos de las tres últimas temporadas de la Champions League, ambas con derrota, el Inter, ahora bajo la dirección del entrenador rumano Cristian Chivu, quien también fue jugador del Ajax- arranca con buen pie en Europa.

Agarran confianza - Champions League

El triunfo le sirve para ganar confianza tras un complicado inicio en la Serie A, marcado en particular por una derrota (4-3) el pasado fin de semana frente a la Juventus.

En la próxima jornada, el Inter se enfrentará al Slavia Praga, mientras que el Ajax visita Marsella.

FUENTE: AFP