Champions League: El PSG regresa con goleada ante el Atalanta

El París Saint-Germain ( PSG ) regresó justo donde lo había dejado. De la goleada para ganar la final de la Champions ante el Inter (5-0) a un plácido festín para abrir su defensa del título, 4-0 ante el Atalanta este miércoles en el Parque de los Príncipes.

Marquinhos, el capitán que levantó la primera 'Orejona' en la historia del club, abrió la cuenta en el minuto tres en una jugada que exhibió el hambre renovado del grupo de Luis Enrique.

El central brasileño consiguió robar el balón prácticamente en el área rival, jugó con Bradley Barcola y Fabián Ruiz fue el encargado de servirle para que marcara.

El PSG golea al Atalanta

Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, Marquinhos se sacó un remate de nueve para encarrilar la noche ante la lejana mirada de Luis Enrique, por segunda vez consecutiva siguiendo el partido en la primera parte desde la tribuna para tener una mejor perspectiva del campo, como si de un técnico de rugby se tratara.

Si el primer gol fue una acción colectiva, en el segundo protagonizó un brillante solo el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39), con una arrancada desde la derecha y disparo imparable a la entrada del área.

El número 7 parecía descartado para el estreno en la Champions el domingo cuando salió cojeando por molestias tras media hora de juego en el triunfo 2-0 ante el Lens. Se recuperó en un tiempo récord y volvió por sus fueros.

Todavía en la primera parte, Barcola lanzó sin fuera ni precisión un penal (44) cometido por Yunus Musah sobre el omnipresente Marquinhos.

El Atalanta, que finalizó la primera parte sin disparar entre los tres palos, agitó su ataque con Lazar Samardzic y Nikola Krstovic supliendo a Daniel Maldini, el hijo de la leyenda milanista Paolo, y Charles de Ketelaere.