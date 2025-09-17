MLB: Cal Raleigh despachó dos jonrones y rompió récord histórico de Mickey Mantle

El estadounidense Cal Raleigh conectó otros dos jonrones en el triunfo del martes de los Marineros de Seattle y alcanzó nuevas marcas en su excepcional temporada en las Grandes Ligas ( MLB ).

El receptor, máximo cañonero del año en Las Mayores, bateó su primer cuadrangular en la tercera entrada del triunfo 12x5 ante los Reales de Kansas City.

Cal Raleigh with Nos. 55 and 56. Now owns the single-season home run record for a switch hitter, passing Mickey Mantle, and has tied Ken Griffey Jr. for the most homers in one season by a Mariner. pic.twitter.com/AHyNHlNC1K

Raleigh llegó así a 55 jonrones en el año y adelantó a Mickey Mantle para establecer un nuevo récord para un bateador ambidiestro.

El estadounidense había igualado un día antes los 54 cuadrangulares que el legendario Mantle logró con los Yankees de Nueva York en 1961.

Esta marca no dejó satisfecho a Raleigh, que a su regreso en el cuarto inning pegó otro misil de 128 metros que desbordó el muro del Kauffman Stadium de Kansas City.

Ahora busca superar a Ken Griffey Jr - MLB

Con su jonrón número 56, Raleigh igualó el récord para un pelotero de Seattle, que fijó Ken Griffey Jr. en las temporadas de 1997 y 1998.

Raleigh tiene todavía 11 partidos de la temporada regular para sobrepasar a Griffey Jr.

El receptor también intentará dar alcance a Aaron Judge, la estrella actual de los Yankees, que en 2022 fijó el récord de jonrones de la historia en la Liga Americana con 62.

La exhibición de Raleigh inspiró a sus compañeros de Seattle y el también estadounidense Dominic Canzone fue un paso más allá y logró tres jonrones y cinco hits frente a los Reales.

El dominicano Julio Rodríguez se unió al bombardeo con dos imparables y dos carreras impulsadas para los Marineros, que están sembrando el temor de cara a los playoffs con una racha de 10 victorias seguidas.

