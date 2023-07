MLB: Luis Robert anunció su presencia en el Home Run Derby

Con Luis Robert en el campo, solo queda un lugar para llenar el campo del Derby de 2023. Estos son los participantes anunciados :

Pete Alonso, Mets (que ganaron tanto en 2019 como en 2021)

Randy Arozarena, Rays

Mookie Betts, Dodgers

Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays

Luis Robert Jr., White Sox

Julio Rodríguez, Mariners

Adley utschman, Orioles

Robert Jr., de 25 años de edad, ocupa el segundo lugar en la Liga Americana y empató en el tercer lugar en general en el béisbol con 25 jonrones, el máximo de su carrera, solo detrás de Shohei Ohtani en la Liga Americana. Robert Jr. lanzó 11 durante el mes de junio y se preparó para la acción de la próxima semana con un batazo de tres carreras en la sexta entrada ante Chris Bassitt durante una derrota por 4-3 ante los Azulejos el martes en el Guaranteed Rate Field.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCuU92LtAY1q%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=89040575-774d-434b-b36c-0c3d901be6bc&access_token=EAAGZAH4sEtVABADhKBRO7l9mUQZBwGPLay90psXBZA90F9ZC0jcGgYl0zkI4ZBbnP8AqNlDuU1v6v18pBaysr73Ck2yBC9ZAVMnZCTUQAqcLSMe3Tbpq3aI2KIOdYQe4QYtlFmb9xGvpWBUZCT8jKMZAR1LWvTCZA1n8kicD4yIipKMaArrNIZBNjXm View this post on Instagram A post shared by Luis Robert (@luisrobertm56)

Ese recorrido de 450 pies, con una velocidad de salida de 111.7 mph, según Statcast, fue una conexión tan segura que Robert Jr. miró hacia abajo y se detuvo para ver si tenía efecto.

Luis Robert Jr. originalmente no tenía interés en el Home Run Derby, diciendo que no era un bateador de jonrones puro, y que no sabía si su juego estaba hecho para tener éxito. Robert Jr. superó un comienzo lento en abril, ya que ya se está acercando a su récord personal en una sola temporada en juegos jugados de 98.