MLB: Luis Robert Jr. es enviado a la lista de lesionados de Medias Blancas FOTO: Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Antes del último partido de su serie el miércoles contra Kansas City de la MLB, los Medias Blancas de Chicago enviaron al jardinero cubano Luis Robert Jr. a la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el isquiotibial izquierdo y subieron al guardaboque Will Robertson desde Triple-A Charlotte.

Robert Jr., de 28 años, tiene línea de bateo de .223/.297/.364 con 14 jonrones, 53 carreras impulsadas, 52 anotadas y 33 bases robadas en 110 partidos esta temporada. En la segunda mitad lleva .298/.352/.456 (34 de 114) y se ha unido a sus compatriotas Orestes “Minnie” Miñoso y Alexei Ramírez, más Ray Durham, como los únicos jugadores en la historia de los Medias Blancas que han registrado 100 cuadrangulares y 100 bases robadas en su carrera con los Patipálidos.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse