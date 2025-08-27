MLB: Luis Robert Jr. es enviado a la lista de lesionados de Medias Blancas

Antes del último partido de su serie el miércoles contra Kansas City de la MLB, los Medias Blancas de Chicago enviaron al jardinero cubano Luis Robert Jr. a la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el isquiotibial izquierdo y subieron al guardaboque Will Robertson desde Triple-A Charlotte.
Ascenso a la MLB para Will Robertson
Robertson, de 27 años, bateaba .289/.387/.571 con 21 dobles, 20 vuelacercas, 60 remolcadas y 58 anotadas en 89 encuentros entre Triple-A Buffalo (Azulejos) y Charlotte en el 2025. También ha participado en cuatro partidos en dos etapas con el equipo grande de Chicago desde que fue adquirido de Toronto el 10 de julio.
FUENTE: MLB