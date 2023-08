MLB: Miguel Cabrera conecta su HR 509

“Fue maravilloso”, dijo Cabrera. “Significa mucho”.

Después de todo eso, la recta de 92 mph en medio del plato después de un slider en el suelo por parte de Ober -- quien había permitido tres sencillos contra Cabrera en nueve turnos antes de su enfrentamiento del martes fue el mejor regalo, aunque no intencional.

“Fui agresivo”, explicó Cabrera. “Me mantuve agresivo y vi un buen pitcheo para darle. Mantuve todo simple”.

Fue lo suficientemente simple para sorprender a Ober, quien se convirtió en el 355to serpentinero en las Mayores que permite un cuadrangular contra Cabrera.

“Cuando he estado aquí los últimos dos o tres años, no lo he visto caerle así a una recta”, declaró Ober. “Varias veces, ha dado jonrones hacia la banda contraria con rectas de derechos. Creo que esa fue la primera vez que veo pegarle a una así…

“Lo homenajeamos antes del juego, y su primer turno al bate es un cuadrangular”.

El tablazo llamó la atención de todos en el dugout de los Tigres. Jake Rogers festejó golpeando el barandal mientras Cabrera corría las bases. Otros gritaron mientras Miguel hacía su tradicional bailecito antes de pisar la antesala.

“Cada vez que la bota, es fascinante verlo con tus propios ojos”, expresó Faedo. “Cuando estoy en la loma, usualmente no me fijo en lo que está pasando en la otra cueva. Pero ese batazo fue conectado por un jugador especial”.

Ober se une a un grupo de lanzadores de los Mellizos en la lista de Miguel que incluye a Phil Hughes (quien lidera a todos los pitchers de MLB con siete bambinazos cedidos contra Cabrera) Perkins, Scott Baker (tres), Pat Neshek, Matt Capps, su excompañero con los Marlins, Carl Pavano (dos), su excompañero con los Tigres, Casey Fien (tres) y quienes fueran compañeros con los Tigres, los dominicanos Francisco Liriano (dos) y Michael Pineda.

FUENTE: MLB