MLB: Partidos para hoy miércoles 1 de octubre en el Wild Card

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 1 de octubre en los duelos del Wild Card en la Liga Americana y Nacional de la MLB.
Mientras que los Tigers con Tarik Skubal que ponchó a 14 rivales en el 2-1 a los Guardians.
Los Cubs logaron también ganar en un ajustado encuentro con un 3-1 sobre los Padres.
Y en el cierre de la jornada, los Dodgers con Shohei Ohtani y Teoscar Hernández que conectaron dos cuadrangulares cada uno en el triunfo 10-5 ante Reds.
Partidos para hoy en la MLB
- Red Sox vs Yankees
- Tigers vs Guardians
- Padres vs Cubs
- Reds vs Dodgers