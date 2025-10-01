MLB: Partidos para hoy miércoles 1 de octubre en el Wild Card

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 1 de octubre en los duelos del Wild Card en la Liga Americana y Nacional de la MLB .

Los Red Sox ganaron el primer partido 3-1 con una gran joya de pitcheo de Garrett Crochet que dominó con 11 ponches.

Mientras que los Tigers con Tarik Skubal que ponchó a 14 rivales en el 2-1 a los Guardians.

Los Cubs logaron también ganar en un ajustado encuentro con un 3-1 sobre los Padres.

Y en el cierre de la jornada, los Dodgers con Shohei Ohtani y Teoscar Hernández que conectaron dos cuadrangulares cada uno en el triunfo 10-5 ante Reds.

Partidos para hoy en la MLB