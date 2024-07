MLB: Rafael Palmeiro confiesa lo difícil que fue enfrentar el cutter de Mariano Rivera

El ex Grandes Ligas cubano Rafael Palmeiro, habló sobre su época como jugador donde enfrentó al cutter del panameño Mariano Rivera de los Yankees de New York, quien se convirtió en el lanzador con más salvados en la historia de la MLB .

"Cuándo yo me enfrentaba a él, Posada, el cátcher no ponía seña y lanzaba adentro, era el único pitcheo que tenía, yo sabía, no me iba a tirar sinker, curva y como quiera no se le podía batear", relata el ex Grandes Ligas Rafael Palmeiro en el programa "Abriendo El Podcast".