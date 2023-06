MLB:  Shohei Ohtani con récord de ponches para los Angels ante Dodgers

Pero hubo un sólo problema: no fue suficiente. Los Angelinos fueron blanqueados por segunda noche consecutiva, en la derrota 2-0 en el Angel Stadium. Fue su octavo revés en fila ante los Dodgers desde el 2021; la seguidilla de derrotas más larga en la historia de la ‘Freeway Series’.

Sin embargo, Ohtani se convirtió en el primer monticular de los Angelinos con 12 ponches ante los Dodgers, superando a Garrett Richards, quien abanicó a 11 el 9 de septiembre del 2015. También fue la sexta apertura de por vida para el japonés con al menos 12 ponches y la segunda de la campaña.

Ohtani parece haber vuelto a encontrar su ritmo sobre la loma, con dos sólidas aperturas en fila ante Rangers y Dodgers. Tiene una efectividad de 3.00 en sus seis presentaciones más recientes, luego de un tramo complicado entre finales de abril y mediados de mayo en el que dejó un porcentaje de carreras limpias de 6.12 en un período de cuatro aperturas.

“Definitivamente me sentí mejor esta vez. Es lo más cómodo que me he sentido en la loma en todo el año”, confesó Ohtani. “La clave es continuar esto que sentí. Claro, es difícil cuando hay días de descanso, pero necesito mantenerme enfocado y volverlo a hacer”.

Ohtani lanzó 101 pitcheos, apoyándose principalmente en su recta de cuatro costuras, tirándola en 50 ocasiones, con las que promedió 96.8 mph.

“Tuvimos un plan de juego para cada uno de los bateadores y sus tendencias”, dijo Ohtani. “Pero me sentí cómodo en la loma y por eso lancé más la recta”.

Los Angelinos cayeron a récord de 10-5 cuando Ohtani está en la loma. El monticular suma récord de 6-3 con efectividad de 3.13 y 117 ponches en 89 innings. Sólo Spencer Strider (136) y Kevin Gausman (127) tienen más ponches que Ohtani, que lidera al mismo tiempo las Mayores con 24 jonrones y comparte el liderato de empujadas con 58.

