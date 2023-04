MLB: Shohei Ohtani supera récord de Nolan Ryan con los Angels

Ohtani mejoró a 2-0 con efectividad de 0.47 y 24 ponches en 19 entradas en tres aperturas esta temporada, la última antes de convertirse en agente libre. Pero Ohtani está lejos de estar satisfecho, ya que señaló sus 12 bases por bolas otorgadas esta temporada.

https://twitter.com/MLB/status/1645996406430212098 7 more shutout innings for Shohei Ohtani. pic.twitter.com/eK4LmFR7Mt — MLB (@MLB) April 12, 2023

"Si miras los resultados en papel, se ven geniales, pero realmente no he tenido demasiadas 1-2-3 entradas", dijo Ohtani a través del intérprete Ippei Mizuhara. "Siento que el único problema en este momento son las bases por bolas. Es un poco extraño, porque me sentí muy bien en el bullpen esta vez, así que no pensé que renunciaría tanto como lo hice”.

Ohtani estableció un récord de franquicia de los Angelinos al permitir dos o menos carreras en su décima apertura consecutiva, superando la marca anterior establecida por Nolan Ryan en 1972-73. Y con 1 de 4 en el plato, Ohtani está bateando .300/.404/.575 con tres cuadrangulares, dos dobles y ocho carreras impulsadas en 11 juegos.

Para obtener una mirada más profunda a su dominio como lanzador, los bateadores están bateando .100 (6 de 60) contra él este año con solo dos extrabases: un par de dobles y ningún jonrón. Su OPS de .979 como bateador es .566 puntos más alto que su OPS de .413 permitido.

Próxima salida

Ohtani fue reemplazado después de la séptima entrada, ya que realizó 111 lanzamientos en su apertura anterior contra los Marineros. Será retenido fuera de la alineación el miércoles para darle un respiro. Su próxima salida en el montículo será desafiante, ya que está programado para comenzar contra los Medias Rojas.

"Ha tenido una gran carga de trabajo al principio de esta temporada baja", dijo Phil Nevin. "Le vamos a dar mañana libre. Y su próxima salida es realmente a las 8 am, hora de la costa oeste. Así que será bueno para él sacarlo de sus pies”.

FUENTE: MLB