MLB: Shohei Ohtani y Aaron Judge serán titulares en el Juego de las Estrellas

Se emitieron casi 11 millones de boletas antes de que el proceso se cerrara el jueves al mediodía ET. Los resultados fueron anunciados unas horas después por MLB Network.

Con todos los votos calculados, Aaron Judge de los Yankees y Shohei Ohtani de los Dodgers fueron los jugadores con más apoyo en sus respectivas ligas en la Boleta PRO SPIRIT MLB All-Star 2025. Eso les otorga puestos automáticos en las alineaciones titulares de sus ligas para el Juego de Estrellas de MLB 2025 presentado por Mastercard en el Truist Park de Atlanta el 15 de julio.

JUGADORES CON MÁS VOTOS

L.A.: Aaron Judge OF, Yankees -- 4,012,983 votos

Aaron Judge -- 4,012,983 votos L.N.: Shohei Ohtani, BD, Dodgers -- 3,967,668 votos

Los otros jugadores que superaron los 2.5 millones de votos en la Fase 1 fueron el receptor de los Dodgers, Will Smith (3,428,856), el primera base de los Dodgers, Freddie Freeman (3,392,751), el receptor de los Marineros, Cal Raleigh (3,040,594), el jardinero de los Cachorros, Pete Crow-Armstrong (3,021,265), el tercera base dominicano de los Guardianes, José Ramírez (2,777,085) y el intermedista de los D-backs y también dominicano, Ketel Marte (2,534,002).

La fase 2 de las votaciones - MLB

Ahora la votación pasará a la Fase 2, que comenzará el lunes. Los dos finalistas con más votos en cada posición (excepto el bateador designado de la Liga Nacional) y los seis mejores jardineros avanzan a la Fase 2. Sin embargo, como Judge ya aseguró un puesto de jardinero en la Americana, los siguientes cuatro finalistas en esa posición competirán por dos puestos.

La Fase 2 de la votación se extenderá desde el mediodía ET del lunes (30 de junio) hasta el mediodía ET del miércoles (2 de julio). La Boleta del Juego de Estrellas seguirá disponible exclusivamente en línea y a través de dispositivos móviles en MLB.com/vota, los 30 sitios web de los clubes, la App de MLB y la App MLB Ballpark. Los aficionados pueden votar una vez al día durante la Fase 2, y el límite de votación diario se reinicia cada día a la medianoche ET.

Los ganadores de la Fase 2 serán anunciados el miércoles en vivo por ESPN a las 7 p.m. ET.

FUENTE: MLB