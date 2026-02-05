MLB: Tarik Skubal gana audiencia de arbitraje a los Tigres de Detroit

Tarik Skubal está a solo una temporada de convertirse en agente libre, pero recibirá un aumento considerable este año, lo que lo posiciona entre los lanzadores con salarios más altos del béisbol. El ganador consecutivo del Premio Cy Young de la Liga Americana ganó su audiencia de arbitraje, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB .com el jueves, y un panel de tres personas aceptó su propuesta de un salario de $32 millones para 2026. Los Tigres de Detroit no han confirmado la noticia.

Esto no cambia el estatus de Skubal para esta temporada. Seguirá siendo un Tigre a menos que lo intercambien, una posibilidad que ha disminuido con el transcurso de la temporada baja y los equipos con posible interés han recurrido a otras opciones. Lo único que afecta es su salario; tendrá el quinto salario base más alto entre los lanzadores de la MLB, según Spotrac.

Tarik Skubal hizo historia con su caso - MLB

Es el salario más alto otorgado a un lanzador en la historia del proceso de arbitraje, y fácilmente el salario más alto para un lanzador elegible para arbitraje de los Tigres, superando el contrato de $ 19.75 millones que los Tigres alcanzaron con David Price para evitar una audiencia en 2015. Skubal ganó $ 10,150,000 en 2025 bajo un contrato de un año que alcanzó con los Tigres para evitar el arbitraje.

Los Tigres no habían acudido a una audiencia de arbitraje con un jugador desde Michael Fulmer en 2019, pero se enfrentaban a una gran diferencia salarial con Skubal en su último año de elegibilidad para el arbitraje. Mientras que Skubal presentó una propuesta de 32 millones de dólares, los Tigres presentaron una de 19 millones. Por regla general, el panel de arbitraje debía seleccionar una de las dos propuestas, no un salario intermedio como en el hockey.

FUENTE: MLB