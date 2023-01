MLB: Trevor Story se someterá a cirugía en el codo derecho

“Aún no estamos listos para poner un cronograma”, dijo Bloom. “Ciertamente, no descartaría un regreso en algún momento durante 2023. Pero tampoco es algo en esta etapa en lo que queramos confiar. Tomará el tiempo que toma. Queremos asegurarnos de que esté al 100 por ciento. Pero ciertamente, dado que este es el procedimiento de corsé interno y no una [cirugía] Tommy John, deja la puerta abierta para un regreso esta temporada”.

En la primera temporada de su contrato de seis años con Boston, Story estuvo limitado a 94 juegos después de perderse tiempo en julio por una contusión en la mano derecha y luego en septiembre por una contusión en el talón izquierdo. Aunque el codo de Story no lo colocó en la lista de lesionados en 2022, el jugador de 30 años estuvo un tiempo en la lista de lesionados debido a una inflamación en el codo derecho mientras estaba con los Rockies en 2021.

Además de su historial de lesiones, una caída reciente en la velocidad ha levantado banderas alrededor de Story. Después de pasar de campocorto a segunda base, la velocidad promedio de Story en los lanzamientos bajó de 79.1 mph en el 2021 a 76.1 mph la temporada pasada.

Hernández y Arroyo siguen siendo opciones para ocupar el puesto, aunque cambiar a Hernández al cuadro interno requeriría que Boston hiciera una adición en los jardines. Y el historial de lesiones de Arroyo genera preocupación.

Si Boston opta por la contratación externa, quedan seis campocortos agentes libres en el mercado, incluido José Iglesias , quien jugó partes de cuatro temporadas con Boston, la más reciente en 2021.

“Espero que vayamos a sumar”, dijo Bloom. “Francamente, esa era mi expectativa incluso antes de esto. Ya sea a través de la agencia libre o el intercambio, aún no sé cómo se ve, quién es".

“Obviamente, es algo que ya estábamos discutiendo activamente incluso antes de esto. Y ahora tenemos un hombre menos, así que vamos a tener que fortalecernos más. Nuestra expectativa siempre fue que de alguna manera, forma o forma, tendríamos adiciones externas uniéndose a nuestro grupo de jugadores de posición y ese sigue siendo el caso”.

FUENTE: MLB