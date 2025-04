MLB: Wilyer Abreu y un gran inicio con los Medias Rojas de Boston

FOTO: Brian Fluharty / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El venezolano Wilyer Abreu no sólo es el bateador más encendido de los Medias Rojas de Boston al inicio de la temporada, sino que está marcando el paso en Grandes Ligas ( MLB ).

Tomando en cuenta que Abreu se perdió las primeras tres semanas de la Liga de la Toronja debido a un virus gastrointestinal, su arranque ha sido más impresionante todavía.

Pero también es fruto del intenso trabajo que realizó durante la temporada muerta para convertirse en un bateador más completo que en su año de novato, cuando tuvo una línea de .253/.322/.459 con 15 cuadrangulares, 58 carreras producidas, 40 bases por bolas y 125 ponches.

En este inicio del 2025, Abreu ha demostrado mayor control de la zona de strike, con ocho pasaportes y apenas cuatro ponches.

“Ése fue un enfoque durante la temporada muerta y también en los Entrenamientos Primaverales”, destacó Abreu. “Siento que el año pasado me ponché mucho. Y cuando no me poncho, siento que tengo una buena oportunidad de contribuir al equipo y darle fuerte a la pelota. Entonces, para mí fue muy importante tratar de reducir los ponches y enfocarme en la zona de strike”.

Gran momento en la MLB

El año pasado, Abreu tuvo un buen inicio, pero perdió impulso el 2 de junio, cuando sufrió un fuerte esguince en el tobillo derecho. Aunque regresó 10 días después, su bate nunca volvió al nivel que tenía antes de la lesión.

El oriundo de Maracaibo, de 25 años, suele pasar desapercibido dentro de un núcleo joven y talentoso que incluye al mexicano-americano Jarren Durán, Triston Casas y Kristian Campbell. Pero él nunca se queja de eso.

El reservado Abreu siempre ha preferido dejar que su bate y su guante hablen por él.

FUENTE: MLB