Williamsport: Mets y Marineros comparten con los peloteros de Pequeñas Ligas

Antes del Clásico de Pequeñas Ligas de esta noche en Williamsport entre los Mets de Nueva York y los Marineros de Seattle (6:10 pm) , varios jugadores de cada equipo cumplieron con un ritual que se ha convertido en un elemento fundamental de este evento.

La superestrella de Seattle, el dominicano Julio Rodríguez, atrajo a una gran multitud de jóvenes aficionados mientras se deslizaba por la famosa colina del Lamade Stadium en Williamsport, y algunos de sus compañeros de equipo hicieron lo mismo.

Para no quedarse atrás, Nueva York tuvo un puñado de jugadores que participaron en esta actividad, con Brandon Nimmo, Brett Baty, Jeff McNeil, Sean Manaea y Tyrone Taylor presentándose como representantes de los Mets.

Una tradición en el Clásico de Pequeñas Ligas en Williamsport

Esto se ha convertido en una especie de tradición en el Clásico de Pequeñas Ligas. En el evento del año pasado entre los Yankees y los Tigres, Anthony Volpe y Austin Wells de Nueva York se deslizaron por la colina con los pequeños, mientras que el relevista de Detroit, Will Vest, fue uno de varios Tigres en participar en el viaje hasta el final de la colina.

En la versión del 2023 de este evento, CJ Abrams, el colombiano Jeter Downs y Josiah Gray de los Nacionales participaron en el deslizamiento.

En esencia, el evento se trata de esto: La conexión entre las estrellas de MLB y los jugadores de Pequeñas Ligas que pueden soñar en grande y esperar algún día llegar a la Gran Carpa.

FUENTE: MLB