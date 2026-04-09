FIFA anuncia los árbitros para el Mundial 2026 BeFootball

Tras más de tres años de un riguroso y exhaustivo proceso de selección, la FIFA ha publicado la lista de los árbitros que dirigirán los partidos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El Team One de la FIFA está compuesto por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro, en lo que constituye el equipo arbitral más completo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

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Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, declaró lo siguiente: «Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA. Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales. Los árbitros seleccionados han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de nuestros preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo. Árbitros elegidos para el Mundial 2026 de la FIFA Captura