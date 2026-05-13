Mundial 2026: Conoce a la Selección de Marruecos

La Selección de Marruecos llega al Mundial 2026 como una de las selecciones africanas más sólidas y competitivas del momento. Después de su histórica participación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales, los “Leones del Atlas” lograron consolidarse como potencia continental.

Marruecos consiguió su clasificación al Mundial 2026 dominando el Grupo E de las eliminatorias africanas de la CAF. El conjunto marroquí terminó en el primer lugar con 24 puntos, superando a selecciones como Níger, Tanzania, Zambia y Congo. Además, fue el primer país africano en asegurar matemáticamente su boleto al torneo.

En cuanto a su actualidad futbolística, Marruecos atraviesa un gran momento. Según un análisis reciente basado en los últimos 20 partidos internacionales de las selecciones clasificadas al Mundial, el equipo africano lidera el ranking global con 49 puntos obtenidos gracias a 15 victorias, 4 empates y solo una derrota.

Además, la FIFA mantiene a Marruecos entre las mejores selecciones del planeta. En la última actualización del ranking mundial, los marroquíes aparecen ubicados en la octava posición del mundo, confirmando el crecimiento sostenido del proyecto deportivo de la federación.

De cara a la preparación rumbo al Mundial, Marruecos disputó recientemente amistosos internacionales ante Selección de Ecuador, empatando 1-1, y frente a Selección de Paraguay, consiguiendo una victoria por 2-1 en marzo de 2026. El próximo mes amistoso será ante Noruega a inicios de junio.

Historia de la Selección de Marruecos en mundiales

En cuanto a su historial mundialista, Marruecos disputará su séptima Copa del Mundo. Su debut fue en México 1970, convirtiéndose en una de las primeras selecciones africanas en competir regularmente en el torneo. También participó en 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

Su actuación más recordada llegó precisamente en Qatar 2022, cuando eliminó a Selección de España y Selección de Portugal para convertirse en la primera selección africana y árabe en alcanzar unas semifinales mundialistas. Ese logro cambió la percepción global sobre el fútbol marroquí y elevó las expectativas de cara al Mundial 2026.