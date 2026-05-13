Mundial 2026: Conoce a Mohamed Ouahbi, entrenador de la Selección de Marruecos

La Selección de Marruecos afrontará el Mundial 2026 bajo una nueva dirección técnica. Tras la salida de Walid Regragui luego de la Copa Africana de Naciones 2025, la Federación Real Marroquí apostó por un perfil joven, moderno y con amplio conocimiento del talento nacional: Mohamed Ouahbi.

El técnico belga-marroquí fue nombrado oficialmente seleccionador en marzo de 2026, apenas unos meses antes del inicio de la Copa del Mundo. La decisión sorprendió en parte por el corto tiempo previo al torneo, aunque dentro del fútbol marroquí existía una gran confianza en su trabajo formativo y en su conocimiento de las nuevas generaciones del país.

Ouahbi construyó gran parte de su carrera en Bélgica. Sus primeros pasos como entrenador fueron en el fútbol juvenil del Maccabi Brussels antes de incorporarse a las divisiones inferiores de RSC Anderlecht, uno de los clubes más importantes del fútbol belga. Allí trabajó durante muchos años en el desarrollo de jóvenes talentos y llegó incluso a formar parte del cuerpo técnico del primer equipo.

Llegada de Mohamed Ouahbi

Su crecimiento como entrenador estuvo muy ligado al trabajo táctico y pedagógico. En Marruecos comenzó a ganar notoriedad desde 2022, cuando ingresó al proyecto de selecciones nacionales de la federación. Primero dirigió categorías juveniles y posteriormente asumió el combinado Sub-20, con el que consiguió un logro histórico: conquistar el Mundial Sub-20 de 2025. Ese título terminó de convencer a la dirigencia marroquí de que estaba preparado para asumir el mayor reto de su carrera.

En cuanto a su estilo de juego, Mohamed Ouahbi representa una evolución respecto al modelo que utilizó Marruecos en Qatar 2022. Aunque mantiene varios conceptos defensivos sólidos heredados del proceso anterior, su idea futbolística apuesta por un equipo más ofensivo, dinámico y protagonista con balón.

El entrenador prioriza la presión alta, la circulación rápida y la agresividad en ataque, especialmente aprovechando la velocidad y el desequilibrio de futbolistas como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Bilal El Khannouss. Además, suele apostar por extremos abiertos y laterales muy profundos para generar superioridad por bandas.