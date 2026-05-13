MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  13 de mayo de 2026 - 11:10

Mundial 2026: Jugadores destacados de Cabo Verde

Conoce a los jugadores destacados de Cabo Verde que estarán en el Mundial 2026 en USA, Canadá y México.

Mundial 2026: Jugadores destacados de Cabo Verde

Mundial 2026: Jugadores destacados de Cabo Verde

La selección de Cabo Verde se enfrentará a España, Uruguay y a Arabia Saudita en el Grupo H del Mundial 2026 donde jugará su primera Copa del Mundo, repasa a los jugadores que se debe dar seguimiento.

Jugadores destacados de Cabo Verde para el Mundial 2026

  • Ryan Mendes: Es un delantero de 36 años, que cuenta con 87 partidos y 22 goles y milita en Turquía, es el capitán de este equipo.
  • Garry Rodrigues: Es un delantero con 35 años, suma 53 partidos y 8 goles. Milita en el Apollon Limassol.
  • Jamiro Monteiro: Mediocampista de 32 años, con 51 partidos y 5 goles, milita en PEC Zwoile.

Dailon Livramento es de los jugadores jóvenes a seguir, delantero de 25 años con 18 partidos y 6 goles, milita en Casa Pia.

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