La selección de Cabo Verde se enfrentará a España, Uruguay y a Arabia Saudita en el Grupo H del Mundial 2026 donde jugará su primera Copa del Mundo, repasa a los jugadores que se debe dar seguimiento.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 13 de mayo de 2026 - 11:10
Mundial 2026: Jugadores destacados de Cabo Verde
Conoce a los jugadores destacados de Cabo Verde que estarán en el Mundial 2026 en USA, Canadá y México.
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Jugadores destacados de Cabo Verde para el Mundial 2026
- Ryan Mendes: Es un delantero de 36 años, que cuenta con 87 partidos y 22 goles y milita en Turquía, es el capitán de este equipo.
- Garry Rodrigues: Es un delantero con 35 años, suma 53 partidos y 8 goles. Milita en el Apollon Limassol.
- Jamiro Monteiro: Mediocampista de 32 años, con 51 partidos y 5 goles, milita en PEC Zwoile.
Dailon Livramento es de los jugadores jóvenes a seguir, delantero de 25 años con 18 partidos y 6 goles, milita en Casa Pia.
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