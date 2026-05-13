Mundial 2026: Conoce a Bubista, entrenador de la selección de Cabo Verde

El nombre de Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista , es desde hace mucho tiempo sinónimo de superación y liderazgo en el fútbol caboverdiano. Antiguo capitán y central de la selección, se forjó una carrera como futbolista que lo llevó por clubes de Angola, España y Portugal para el Mundial 2026.

Tras colgar las botas se convirtió en técnico de forma natural, puesto que dentro del campo ya destacaba por su disciplina táctica y por fomentar el espíritu de equipo entre sus compañeros. En 2020 asumió la dirección con la misión de convertir en realidad los sueños de su época de jugador.

Conoce al entrenador Bubista

Bajo sus órdenes Cabo Verde ha alcanzado cimas sin precedentes, que culminaron en la clasificación histórica para la cita mundialista de 2026. Bubista ha convertido la competitividad en seña de identidad del combinado nacional. En las eliminatorias africanas sus discípulos desplegaron un juego caracterizado por un esquema defensivo sólido, disciplina, capacidad de adaptación táctica y contraataques muy potentes.

Fueron adquiriendo progresivamente robustez y confianza, hasta escribir uno de los capítulos más emocionantes de la historia del fútbol africano.

FUENTE: FIFA