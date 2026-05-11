Mundial 2026: Conoce a Julen Lopetegui, entrenador de la Selección de Qatar

El español Julen Lopetegui afronta uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva: dirigir a la Selección de Qatar en el Mundial 2026 después de una trayectoria marcada por experiencias en clubes.

La llegada de Lopetegui a Qatar se produjo en mayo de 2025, pocos meses después de finalizar su etapa en el fútbol inglés. La federación catarí apostó por el entrenador español con la misión clara de clasificar al equipo al Mundial 2026 y darle una identidad competitiva tras la decepcionante actuación del país anfitrión en la Copa del Mundo de 2022. Su contrato fue firmado hasta 2027 y reemplazó en el cargo a Luis García.

El técnico nacido en Asteasu, España, construyó una carrera extensa tanto en selecciones como en clubes. Antes de llegar a Qatar dirigió al West Ham United y al Wolverhampton Wanderers en la Premier League, mientras que su etapa más exitosa a nivel de clubes llegó con el Sevilla FC, equipo con el que conquistó la UEFA Europa League en 2020 y clasificó varias veces consecutivas a la Champions League. También tuvo experiencias en el Real Madrid, FC Porto y el Rayo Vallecano.

Sin embargo, uno de los capítulos más recordados de su trayectoria ocurrió con la Selección de España. Lopetegui asumió el mando de “La Roja” en 2016 y mantuvo un impresionante invicto durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. No obstante, fue destituido apenas dos días antes del inicio del torneo tras anunciarse su fichaje por el Real Madrid, una situación que generó enorme polémica en el fútbol español.

Estilo de juego de Julen Lopetegui

En cuanto a su estilo de juego, Lopetegui es reconocido por apostar por equipos ordenados tácticamente, con prioridad en la posesión del balón, presión inteligente y salida limpia desde el fondo. Sus equipos suelen utilizar sistemas flexibles como el 4-2-3-1 o el 3-5-2 dependiendo del rival y del contexto del partido. Además, acostumbra a darle mucha importancia al control del mediocampo y a la circulación rápida de balón.

En Qatar ha intentado implementar una propuesta más ofensiva y dinámica, aprovechando la experiencia de jugadores como Akram Afif y Almoez Ali. El objetivo del técnico español es que el conjunto catarí pueda competir de igual a igual ante selecciones de mayor tradición y superar la imagen que dejó el equipo en 2022, cuando perdió sus tres partidos como anfitrión del Mundial.