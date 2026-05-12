Inglaterra, en el Mundial 2026: Figuras y cómo juega el tercer rival de Panamá

La Selección de Inglaterra bajo el mando del entrenador Thomas Tuchel, aseguró el pase a la Copa Mundial 2026 y se prepara para disputar su 17.º Mundial, el octavo consecutivo.
¿Cómo se clasificó Inglaterra al Mundial 2026?
En octubre de 2025, y con dos partidos por disputar, Inglaterra fue la primera selección europea que certificó su presencia en la fase final del Mundial. Los hombres de Tuchel ganaron los seis primeros encuentros, en los que no encajaron ningún gol, y lograron la clasificación en tiempo récord tras dominar un grupo en el que también compitieron Serbia, Albania, Letonia y Andorra.
Trayectoria en la Copa Mundial
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Confederación: UEFA
Mejor actuación: Campeona (1966)
Última participación: Catar 2022 (cuartos de final)
Primera participación: Brasil 1950
Participaciones en la Copa Mundial: 17 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)
Racha actual de clasificaciones consecutivas: Ocho (desde 1998)
Anfitriona: 1966 (campeona)
Balance global en la Copa Mundial: PJ 74 PG 32 PE 22 PP 20 GF 104 GC 68
- Figuras: Harry Kane y Jude Bellingham
Los ingleses integran el grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Su debut está programado para el 17 de junio ante Croacia en el AT&T Stadium (3:00 pm).
FUENTE: FIFA