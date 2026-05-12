Inglaterra, en el Mundial 2026: Figuras y cómo juega el tercer rival de Panamá

La Selección de Inglaterra bajo el mando del entrenador Thomas Tuchel, aseguró el pase a la Copa Mundial 2026 y se prepara para disputar su 17.º Mundial, el octavo consecutivo.

Esta gran potencia del fútbol europeo tratará de poner fin a 60 años de espera y ceñirse de nuevo la corona mundialista, un hito que se le resiste desde 1966, cuando, en calidad de anfitriona, se impuso por 4-2 a la República Federal de Alemania en la final de Wembley. Desde entonces, ha alcanzado las semifinales en dos ocasiones (1990 y 2018) y ha sido cuartofinalista en cinco. En los escenarios continentales, la selección inglesa ha sido subcampeona en las dos últimas Eurocopas.

¿Cómo se clasificó Inglaterra al Mundial 2026?

En octubre de 2025, y con dos partidos por disputar, Inglaterra fue la primera selección europea que certificó su presencia en la fase final del Mundial. Los hombres de Tuchel ganaron los seis primeros encuentros, en los que no encajaron ningún gol, y lograron la clasificación en tiempo récord tras dominar un grupo en el que también compitieron Serbia, Albania, Letonia y Andorra.

Trayectoria en la Copa Mundial

Confederación: UEFA

Mejor actuación: Campeona (1966)

Última participación: Catar 2022 (cuartos de final)

Primera participación: Brasil 1950

Participaciones en la Copa Mundial: 17 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

Racha actual de clasificaciones consecutivas: Ocho (desde 1998)

Anfitriona: 1966 (campeona)

Balance global en la Copa Mundial: PJ 74 PG 32 PE 22 PP 20 GF 104 GC 68

Figuras: Harry Kane y Jude Bellingham

Los ingleses integran el grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Su debut está programado para el 17 de junio ante Croacia en el AT&T Stadium (3:00 pm).

FUENTE: FIFA