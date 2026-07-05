Mundial 2026: Luis de la Fuente es un "admirador" de Cristiano Ronaldo

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, afirmó previo al duelo de 8vos del Mundial 2026 que es "un declarado admirador" de Cristiano Ronaldo y que es "el mejor en las zonas en las que se decide el partido".
"Es un futbolista del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No hay que hacerle un marcaje individual, pero si hay un futbolista del que hay que estar pendiente es Cristano. Es el mejor en las zonas en las que se decide el partido. Espero que no juegue, pero va a jugar -bromeó-. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él”, añadió.
FUENTE: EFE