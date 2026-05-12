Panamá, en el Mundial 2026: Figuras, historia y mucho más

La Selección de Panamá aseguró uno de los cupos directos otorgados por la Concacaf y estará presente en la Copa Mundial 2026 , que marcará su segunda participación en una cita mundialista y la primera edición con 48 selecciones.

El conjunto canalero vuelve al escenario más importante del fútbol luego de su debut en Rusia 2018, consolidado como el equipo más fuerte de Centroamérica en los últimos años. Además, será el único representante de esta región en el torneo y buscará demostrar que tiene el nivel para superar lo hecho anteriormente.

Aunque el camino hacia la clasificación no fue sencillo, Panamá mostró carácter y jerarquía en los encuentros decisivos. En las jornadas finales de la tercera ronda de las eliminatorias, disputadas en noviembre de 2025, logró victorias sobre Guatemala y El Salvador para sellar su boleto al Mundial.

¿Cómo se clasificó la Selección de Panamá al Mundial 2026?

Panamá selló su clasificación al Mundial de 2026 tras finalizar en el primer lugar del Grupo A de la tercera fase de las eliminatorias de la Concacaf. Será la segunda vez que la selección nacional dispute una Copa del Mundo, luego de su estreno en 2018 FIFA World Cup.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen tuvo una actuación impecable en la segunda ronda, superando con autoridad a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice.

En la tercera etapa, el nivel de exigencia fue mayor, con un grupo integrado por Surinam, El Salvador y Guatemala. Panamá inició con empates ante Surinam como visitante y frente a Guatemala en casa. Luego consiguió una valiosa victoria en suelo salvadoreño y rescató un empate contra Surinam con un gol en tiempo de reposición.

A partir de ese momento, la selección panameña tomó impulso, obtuvo un trabajado triunfo ante Guatemala y cerró la fase con una victoria sobre El Salvador en casa. Esos resultados le permitieron terminar en la cima del grupo y asegurar su boleto a la Copa del Mundo.

Trayectoria en la Copa Mundial

Confederación: Concacaf

Mejor actuación : fase de grupos (2018)

Última participación: Rusia 2018 (fase de grupos)

Primera participación: Rusia 2018

Participaciones en la Copa Mundial: 2 (2018, 2026)

Racha actual de clasificaciones consecutivas : 1

Balance global en la Copa Mundial : PJ3, PG0, PE0, PP3, GF2, GC11

Figuras: Michael Amir Murillo y Adalberto Carrasquilla

Los panameños integran el grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Su debut está programado para el 17 de junio ante Ghana en el BMO Field (6:00 pm por RPC).