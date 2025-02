Donovan Mitchell: "Quiero honrar mis raíces panameñas"

Donovan Mitchell , jugador de los Cleveland Cavaliers, volvió a hablar de sus raíces panameñas previo al All Star Game de la NBA.

"Visité Panamá por segunda vez el verano pasado, realmente quiero honrar mis raíces panameñas. Mi abuela falleció hace tres años, ahí fue cuando llevé el collar en su honor. Para mí pude exponerme a cómo fue su camino desde Panamá hasta los Estados Unidos. Vino en un bote, no conocía a nadie, sin dinero, realmente solo era un sueño y para ella tomar ese riesgo, sin planes, tuvo mi madre, a mi tío a mi tía y ver en lo que se convirtió todo mi vida es especial, realmente especial cuando aprendo más de mis raíces panameñas, cuando visito quiero estar ahí con la comunidad, porque ella hizo tanto por nosotros y no estaría acá en frente de todos ustedes de no ser por ella. Siguió sus caminos, tomó riesgos y pudo llegar hasta acá", expresó Mitchell en NBA Latinoamérica.