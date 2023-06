Los Spurs le dan la bienvenida a Víctor Wembanyama

"Fue una de las noches más enriquecedoras de mi vida. En un par de horas probablemente aprendí más sobre la NBA que en toda mi vida anterior", dijo Wembanyama el sábado durante su conferencia de presentación en el AT&T Center.

"Es muy reconfortante ver que estas personas, que son tan importantes para la ciudad de San Antonio y la franquicia, son tan amables y generosas, porque realmente querían compartir conmigo sus experiencias", relató el pívot, de 2,24 metros de altura.

"Es reconfortante saber que hay leyendas, no sólo del club sino de la NBA, que están ahí para ayudarme y que no me dejarán cometer los mismos errores dos veces. Eso es una gran ventaja para un novato", subrayó.

Wembanyama, considerado a sus 19 años como la mayor promesa del básquet de las últimas dos décadas, es el tercer jugador escogido por los Spurs con el número uno del Draft después de Robinson (1987) y Duncan (1997), el jugador al que más se le compara por su juego y su mentalidad.

"Tim Duncan me dijo que, cuando llegó, lo único que tenía que hacer era fijarse en David Robinson y en Sean Elliot y seguir sus pasos. Y sabía que estaba en buenas manos", relató Wembanyama.

Los Spurs tienen también numerosos vínculos con Francia, ya que tanto Tony Parker como Boris Diaw formaron parte de aquellos equipos campeones y en este Draft eligieron a un segundo jugador francés, Sidy Cissoko (puesto 44).

"Es una ventaja, porque tengo buenas relaciones con esos franceses que han hecho historia, y puedo acudir a ellos si lo necesito", reconoció Wembanyama.