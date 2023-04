NBA: Andrew Wiggins regresaría esta semana con los Warriors 

Habrá que ver sin embargo en qué estado de forma llega el canadiense tras esta dilatada ausencia y cuál es su impacto real en la pista, pues los problemas de inconsistencia que han mostrado los de Kerr no van necesariamente a resolverse con su regreso. No obstante, no cabe duda de que esto da a Golden State Warriors un arma más y les hace un equipo más parecido al que alzó el título de campeón hace menos de un año, lo cual a priori son grandes noticias para ellos y no tanto para el resto de la NBA.

FUENTE: NBA MANIACS