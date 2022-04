NBA: Ben Simmons descartado por el resto de la temporada regular

Desde que fue adquirido por los Nets el 10 de febrero en un intercambio de gran éxito que envió a James Harden a los 76ers de Filadelfia, Simmons ha estado lidiando con dolores de espalda .

Simmons, la selección general número 1 en el draft de 2016, no ha jugado desde que los 76ers cayeron ante los Atlanta Hawks en las semifinales de la Conferencia Este de la temporada pasada.

A mediados de marzo, Simmons recibió una epidural con la esperanza de que mejorara su dolor de espalda y aliviara parte de la irritación que ha sufrido con la lesión.

Brooklyn Nets está encerrado en un lugar del Torneo Play-In y empatado con los Charlotte Hornets por el sembrado No. 9. Charlotte tiene el desempate sobre Brooklyn por el puesto No. 9 y tanto los Hornets como los Nets están un juego detrás de los Atlanta Hawks por el puesto No. 8. Los Hawks poseen el desempate con los Hornets, pero no tienen el desempate con los Hawks.

Para cerrar la temporada, los Nets reciben a los Houston Rockets el martes, visitan a los New York Knicks el miércoles y luego reciben a los Cleveland Cavaliers el viernes y cerrar la temporada recibiendo a los Indiana Pacers.

FUENTE: NBA