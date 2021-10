NBA: Ben Simmons suspendido 1 juego por conducta perjudicial para el equipo

El armador estrella Ben Simmons ha sido suspendido un juego por conducta perjudicial para el equipo, anunciaron los 76ers de Filadelfia el martes. Como resultado, Simmons no jugará en el juego de apertura de temporada de los 76ers el miércoles en Nueva Orleans ( 8 ET, NBA League Pass ).

Según varios informes, Simmons fue expulsado de la práctica hoy por el entrenador Doc Rivers por no participar en la práctica. Adrian Wojnarowski de ESPN informa que la falta de participación y compromiso de Simmons en la práctica ha sido un tema desde su regreso. Según los informes, Simmons se negó a participar en una etapa de la sesión de práctica antes de ser arrojado, específicamente sin participar en un ejercicio defensivo.

Además, Wojnarowski informa que los Sixers han multado a Simmons con 1,4 millones de dólares por su ausencia en cuatro partidos de pretemporada. Los Sixers también han golpeado a Simmons con numerosas multas de equipo por prácticas perdidas, entrenamientos en la cancha y reuniones. No ha ganado dinero desde que regresó al equipo el 11 de octubre.

"Simplemente pensé que era una distracción hoy", dijo Rivers el martes después de la práctica. “No pensé que él quisiera hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Era temprano. No fue gran cosa. Solo le dije que debería irse. Seguimos con la práctica ".

El pívot All-Star de los Sixers, Joel Embiid, dijo el martes que no estaba aquí para “cuidar” a Simmons. "En este punto, no me importa ese hombre", dijo Embiid. "Hace lo que quiere".

Simmons se ha negado a hablar con los medios desde su regreso.

Según Dan Gelston de The Associated Press, Simmons se quedó fuera del grupo, dribló una pelota de baloncesto y pareció desinteresado durante un grupo de equipo en la práctica del lunes, donde no practicó con el primer equipo.

FUENTE: NBA