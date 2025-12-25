NBA: Cameron Johnson evitó lesión grave de rodilla

Los Denver Nuggets de la NBA recibieron buenas noticias el miércoles cuando una resonancia magnética reveló que el jugador Cameron Johnson sufrió solo una contusión ósea en su rodilla derecha y ningún daño estructural o de ligamentos, según una persona familiarizada con los resultados de las pruebas médicas.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no anunció los resultados de la resonancia magnética de Johnson.

Johnson se lesionó al principio del cuarto cuarto de la derrota de Denver por 131-130 ante Dallas el martes por la noche.

Baja en la NBA, pero no por lesión grave

No hay una fecha fijada para su regreso, pero se espera que Johnson se pierda algunos partidos. Es el tercer titular de los Nuggets que se queda fuera por lesión, tras Aaron Gordon (isquiotibiales) y Christian Braun (tobillo).