NBA Cup: Luka Doncic y una brillante noche con Lakers

Que Luka Doncic alcance la marca de 40 puntos en un partido se está convirtiendo en un tema común durante las primeras semanas de esta temporada de la NBA .

Doncic regresó para el primer partido de los Lakers en el Grupo B del Oeste de la Emirates NBA Cup 2025 tras perderse tres encuentros por lesión. Anotó 44 puntos en la victoria de Los Angeles Lakers por 117-112 sobre los Memphis Grizzlies el viernes, superando los 40 puntos por tercer partido consecutivo en lo que va de temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lakers/status/1984485546761339321&partner=&hide_thread=false Luka gets buckets pic.twitter.com/HaWn1ZE44C — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 1, 2025

El único otro jugador en la historia de la NBA que lo ha logrado fue Wilt Chamberlain. Dos veces.

“Él simplemente sigue llegando a donde quiere ir y aprovecha lo que le da la defensa”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, con Doni sentado al fondo de la sala de entrevistas.

Doni, con 14 de 27 tiros de campo, incluyendo 6 de 15 triples, anotó 43 puntos en la derrota de los Lakers ante Golden State en el partido inaugural. Anotó 49 contra Minnesota en el segundo partido. Posteriormente, se perdió los siguientes tres partidos debido a un esguince en un dedo de la mano izquierda y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda.

El viernes regresó a la competición y mantuvo su ritmo goleador.

“Me siento genial. Pero obviamente, después de ganar, me siento aún mejor”, dijo Doni. “Ese es el objetivo”.

Gran aporte con Lakers en la NBA

Doni anotó 19 puntos en el primer cuarto, lo que le dio a los Lakers un buen comienzo. Añadió 16 en el tercero, cuando remontaron la ventaja de Memphis, y cerró con nueve puntos en el último cuarto, lo que permitió a Los Ángeles distanciarse en el marcador.

“Que anote 40 puntos nos va a venir de maravilla”, dijo su compañero de la línea exterior, Austin Reaves, quien terminó con 21 puntos, pero con un pobre 5 de 14 en tiros de campo. “Da igual si anota 20 en el primer, segundo o tercer cuarto. Ojalá anote la mayoría en el último”.

FUENTE: NBA