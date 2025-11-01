NBA: Donovan Mitchell es baja por molestias en el tendón de la corva izquierda

Donovan Mitchell se unió a Jarrett Allen en la banca mientras las lesiones de inicio de temporada de la NBA se acumulan para los Cleveland Cavaliers.

Mitchell se perdió el partido del viernes por la noche contra Toronto (112-101) debido a una molestia en el tendón de la corva izquierda. Allen también quedó descartado tras fracturarse el dedo anular de la mano izquierda en la derrota del miércoles ante Boston (125-105 ).

Donovan Mitchell encestó sus cuatro intentos de triples en un primer cuarto de 12 puntos contra los Celtics, pero solo anotó 1 de 8 en el resto del partido para terminar con 15 puntos.

Nueva baja con los Cavs en la NBA

Los Cavaliers ya contaban con las bajas del base titular Darius Garland (dedo del pie) y del alero Max Strus (pie). Ambos se están recuperando de las cirugías a las que se sometieron durante el receso de temporada.

El jugador de 29 años de edad jugó los primeros cinco partidos de los Cavs, que eran los primeros de la Conferencia Este, pero cayeron ante Indiana en la segunda ronda de los playoffs. El seis veces All-Star promedia 28 puntos por partido.

Allen, de 2,11 metros, también jugó los primeros cinco partidos, promediando 14,0 puntos y 7,0 rebotes por partido.

FUENTE: NBA